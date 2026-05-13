«Коммерсант»: Александр Богомаз после отставки с поста губернатора Брянской области может пойти в Госдуму. После прошлых выборов он сдал мандат

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, отправленный в отставку 13 мая, может стать депутатом Госдумы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в регионе и в «Единой России».

Собеседники газеты предполагают, что Богомаз займет место депутата-единоросса Айрата Фаррахова от Татарстана, который недавно перешел на другую работу.

Богомаз был главой региональной группы списка «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года. Тогда он отказался от мандата и остался на посту губернатора. По данным «Коммерсанта», в следующий созыв Госдумы Богомаз планирует избираться от Брянской области вновь в составе партийного списка ЕР.

В интервью «Радио РБК» Богомаз сказал, что его отставка была ожидаемой, и он планирует дальше «работать на благо государства». «А дальше вы все узнаете. Скоро узнаете, давайте подождем», — добавил он.

Богомаз — уроженец Брянской области, он возглавлял регион 11 лет — с сентября 2015 года. В 2020 году он переизбрался на второй срок, в 2021-м — отказался от мандата депутата Госдумы и остался в регионе. В 2025 году он снова переизбрался на пост губернатора, а 13 мая 2026-го написал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Вместе с ним в отставку был отправлен еще один губернатор граничащего с Украиной региона, который стал прифронтовым — Вячеслав Гладков из Белгородской области.

Вячеслав Гладков ушел с поста белгородского губернатора

