«Газета.ру» назвала «иноагентом» советского солдата Алексея Ковалева, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Его перепутали с бывшим редактором «Медузы»

Российское издание «Газета.ру» назвало «иностранным агентом» советского солдата Алексея Ковалева в заметке под заголовком «Знамя над Рейхстагом: кто установил красный флаг». Внимание на это обратила «Верстка» 13 мая.

В публикации, которая вышла на сайте «Газеты.ру» 1 мая 2020 года, говорилось:

На известном фотоснимке военкора Евгения Халдея, впрочем, запечатлены не Берест с Егоровым и Кантарией, а бойцы 8-й гвардейской армии Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом), Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

В какой-то момент авторы «Газеты.ру» убрали пометку «признан в РФ иностранным агентом», и в текущей версии страницы этого уже нет. Однако упоминание «иностранного агента» доступно в веб-архиве, причем в версии статьи от 12 мая 2026 года.

Как предполагает «Верстка», пометки об «иностранных агентах» появляются на сайте «Газеты.ру» автоматически, когда определенного человека включают в соответствующий реестр. По мнению издания, пометка об «иноагенте» возле имени советского солдата могла появиться из-за того, что его однофамилец, бывший редактор «Медузы» Алексей Ковалев был объявлен «иностранным агентом» 27 декабря 2024 года.

«Медуза» направила запрос редакции «Газеты.ру», но пока не получила ответ.

Журналист Алексей Ковалев кратко прокомментировал случившееся «Медузе»: «Аааааа».