Бывшие политзаключенные Скочиленко и Крисевич — кандидаты на праймериз «Единой России». Нет, мы не сошли с ума. Это пранк, в который поверили бюджетники трех регионов РФ
Белорусский акционист и пранкер Владислав Бохан вместе с бывшими российскими политзаключенными, художниками Сашей Скочиленко и Павлом Крисевичем разослал по бюджетным учреждениями фиктивное поручение от имени «Единой России» разместить агитационные материалы с профайлами вымышленных кандидатов перед праймериз партии.
Акцию назвали «Выбор уже сделан». Ее цель, по словам пранкера, — показать, что бюджетники «своим конформизмом и исполнительностью поддерживают режим».
Кандидатам, которыми выступили сами авторы акции, сменили имена и придумали биографии.
- Саша Скочиленко стала «Александрой Скольчевой». «Мать троих детей. Александра работала специалистом по выкладке товаров в одном из магазинов. С началом СВО занялась волонтерской деятельностью, плела маскировочные сети», — говорится в ее вымышленной биографии. Скольчева идет на выборы, чтобы продвигать «традиционные ценности».
- Павел Крисевич стал «Павлом Рисевичем» — бывшим «трудным подростком», который «долго не мог найти себя в жизни». Согласно описанию на плакате, он уехал воевать в Украину после попытки суицида из-за несчастной любви, а после ранения вступил в «Единую Россию». Рисевич выступает в поддержку прав ветеранов.
- Владислав Бохан стал «Владиславом Бохановым», ветераном СВО и преподавателем «Основ безопасности и защиты Родины» (это предмет, заменивший ОБЖ в российских школах). Боханов после выборов собирается заниматься патриотическим воспитанием в школах.
Плакаты с «кандидатами» разместили в бюджетных учреждениях и на предприятиях Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии. По словам Бохана, у сотрудников учреждений не возникло вопросов к биографиям «кандидатов».