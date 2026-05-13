Белорусский акционист и пранкер Владислав Бохан вместе с бывшими российскими политзаключенными, художниками и разослал по бюджетным учреждениями фиктивное поручение от имени «Единой России» разместить агитационные материалы с профайлами вымышленных кандидатов перед праймериз партии.

Акцию назвали «Выбор уже сделан». Ее цель, по словам пранкера, — показать, что бюджетники «своим конформизмом и исполнительностью поддерживают режим».

Телеграм-канал Павла Крисевича

Кандидатам, которыми выступили сами авторы акции, сменили имена и придумали биографии.

Саша Скочиленко стала «Александрой Скольчевой». «Мать троих детей. Александра работала специалистом по выкладке товаров в одном из магазинов. С началом занялась волонтерской деятельностью, плела маскировочные сети», — говорится в ее вымышленной биографии. Скольчева идет на выборы, чтобы продвигать «традиционные ценности».

Павел Крисевич стал «Павлом Рисевичем» — бывшим «трудным подростком», который «долго не мог найти себя в жизни». Согласно описанию на плакате, он уехал воевать в Украину после попытки суицида из-за несчастной любви, а после ранения вступил в «Единую Россию». Рисевич выступает в поддержку прав ветеранов.

Владислав Бохан стал «Владиславом Бохановым», ветераном и преподавателем «Основ безопасности и защиты Родины» (это предмет, заменивший ОБЖ в российских школах). Боханов после выборов собирается заниматься патриотическим воспитанием в школах.

Акция Бохана на праймериз Единой России Б-Info

Плакаты с «кандидатами» разместили в бюджетных учреждениях и на предприятиях Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии. По словам Бохана, у сотрудников учреждений не возникло вопросов к биографиям «кандидатов».

Еще одна акция Бохана

«Единая Россия» запретила преподавать в школах «Медного всадника» и «Мертвые души» — потому что там есть критика власти На самом деле это пранк, но многие школы поверили — и согласились

