Белорусский акционист и пранкер Владислав Бохан разослал по школам Брянской области и Ставропольского края фиктивное поручение от имени «Единой России» отменить преподавание классических произведений русской литературы. Свою очередную акцию он назвал «Новояз».

В рассылке учителям предлагалось срочно собрать педсовет и проголосовать за временный запрет преподавания таких произведений, как «Медный всадник» Пушкина, «Мертвые души» и «Ревизор» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова, «История одного города» Салтыкова-Щедрина, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Хаджи-Мурат» Толстого и сатирических рассказов Чехова «Смерть чиновника», «Хамелеон» и «Толстый и тонкий».

Поручение Бохана обосновывалось «обеспечением информационной и духовно-нравственной устойчивости обучающихся в период проведения специальной военной операции».

Например, пранкер приводил такие причины для запрета классики.

«Медный всадник» содержит интерпретации верховной власти как бездушной и равнодушной к судьбе человека, что может формировать у обучающихся негативное восприятие государственных преобразований.

«Мертвые души» представляют систему государственного управления и чиновничества как коррумпированную и морально разложившуюся, что может формировать недоверие к государственным институтам.

«Кому на Руси жить хорошо» содержит мотивы социального недовольства и критики различных уровней власти, способные формировать протестные интерпретации общественного устройства.

«Герой нашего времени» включает неоднозначные интерпретации Кавказской войны и образа офицера русской армии, что может формировать критическое восприятие военной службы.

«Хаджи-Мурат» содержит описание военных конфликтов на Кавказе с акцентом на жестокости обеих сторон, допускающее интерпретации, противоречащие задачам патриотического воспитания.

«Ревизор» сатирически изображает деятельность государственных чиновников, что может формировать искаженное представление о системе государственного управления.

В документе отмечалось, что учителя могут сами дополнить этот список другими произведениями из школьной программы, которые тоже стоит запретить.

«Я решил довести цензуру до абсурда, и предложил запретить имена тех, кого бездумный патриот несет наконечниками копий „русского мира“: Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова и других», — так объяснил Бохан смысл акции в своем телеграм-канале.

По его словам, большинство школ «нехотя или со страстью» выполнили поручение. Педагоги отправляли Бохану протоколы педсоветов вместе с фото- и видеоотчетами о голосовании.

Две школы Ставрополья предложили расширить список запретов «Колымскими рассказами» Шаламова, «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына, «Доктором Живаго» Пастернака, «Мы» Замятина и «Мастером и Маргаритой» Булгакова.

«Однако, видимо, на этот раз я сумел нащупать грань - впервые нашлись те, кто ушел в отказ» — добавил Бохан.

Против запрета проголосовала школа в селе Первомайское Брянской области. Ее учителя пояснили, что в предлагаемых произведениях есть не только критика власти, но также темы любви и дружбы, которые следует изучать школьникам.

Пранк вскоре вскрылся. Директор школы села Серафимовского Ставропольского края Зоя Удовыдченко позвонила «в район», чтобы отчитаться о проделанной работе. Там ей ответили, что рассылка фейковая.

«Прошло и прошло. И слава богу, что прошло, в следующий раз будем умнее, будем внимательны, будем звонить сначала, чем отвечать. Когда присылают более 50 этих электронных писем в день, попробуй в них успей разобраться вовремя, и ответить вовремя надо», — сказала директор школы в беседе с изданием «Подъем».

Она добавила, что в школе «начались разборки» и дело идет к тому, что ее уволят. Акция Бохана «кем-то проплачена», считает Удовыдченко.

Еще одна акция Бохана

Белорусский пранкер заставил учителей Воронежской области изготовить шапочки из фольги в рамках мастер-класса «Шлем Отечества» Местные чиновники похвалили педагогов за «патриотический настрой»

