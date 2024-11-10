Белорусский пранкер заставил учителей Воронежской области изготовить шапочки из фольги в рамках мастер-класса «Шлем Отечества» Местные чиновники похвалили педагогов за «патриотический настрой»

Акционист Владислав Бохан из Беларуси разослал в школы Воронежской области распоряжение провести патриотический мастер-класс «Шлем Отечества». Он представился чиновником из местного отделения «Единой России» и потребовал от учителей изготовить шапочки из фольги для «демонстрации готовности к защите от облучения спутниками НАТО». К поручению он приложил инструкцию по изготовлению шапочек, составленную с помощью ChatGPT.

По словам Бохана, в итоге на его пранк попались семь школ. Он опубликовал фото- и видеоотчеты учителей в самодельных шапочках из фольги. Одна из педагогов даже «требовала диплом или сертификат участника», утверждает блогер.

Позже на пранк отреагировало министерство образования Воронежской области. Чиновники заявили, что этот инцидент произошел еще в июле 2024 года. В министерстве отметили, что уже разъяснили учителям «правила информационной безопасности», но также похвалили педагогов за «креативный подход» и «патриотический настрой».

С одной стороны, педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче («шлемы» из фольги смотрятся очень убедительно). С другой — конечно, разочаровало, что они не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки. Полагаем, это отчасти связано с особым вниманием к безопасности граждан в регионе — даже в этой шутке осторожные педагоги решили найти долю правды.

Учителям уже напомнили правила информационной безопасности. А авторы наиболее удачных «шлемов» выясняют адрес пранкера, чтобы направить ему свои поделки. Надеемся, у него не возникнет проблем из-за использования в фейковом документе символики политической партии.

Владислав Бохан уже не в первый раз устраивает пранки над российскими учителями. В 2022 году он потребовал от руководства школы в подмосковном городе Клин провести субботник и сфотографироваться с плакатом «Один народ, одна нация, один праVитель». В 2023 году Бохан убедил руководство школ в Архангельской области агитировать за себя как за кандидата «Единой России», «героя » и «потомственного помора».