Закончилось перемирие в российско-украинской войне, о котором объявил Трамп

Перемирие, которое предложил президент США Дональд Трамп и на которое согласились Россия и Украина, завершилось в полночь 12 мая.

Режим прекращения огня продолжался с 9 по 11 мая включительно. Все три дня стороны обвиняли друг друга в его нарушении.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявлял, что Россия не совершала массированные воздушные атаки, но на линии фронта российская армия «тишины не соблюдает и даже особо не пытается». По его словам, российские войска «продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые».

В свою очередь, Минобороны РФ днем 11 мая сообщило, что ВСУ «наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск». По версии ведомства, российские войска «зеркально реагировали на действия ВСУ».

Власти российских и украинских регионов — в частности, Харьковской, Херсонской, Белгородской и Курской областей — сообщали о погибших и пострадавших в результате атак дронов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 9 мая заявил, что договоренностей о продлении перемирия нет.

Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он заявил, что это его собственное предложение, и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже информацию о согласии президентов подтвердили в Москве и Киеве. «Это прекращение огня будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными по тысяче человек из каждой страны», — заявлял Трамп. Обмен пленными, о котором говорил президент США, не состоялся.

Война 1538-й день. Третий день перемирия: на фронте продолжаются обстрелы. Страны ЕС планируют обсудить между собой, о чем вести переговоры с Россией

