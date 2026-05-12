В Киев приехал глава Palantir. Министр обороны Украины заявил, что ВСУ используют технологии этой компании для ударов вглубь России

В Украину приехал глава Palantir — американской компании-разработчика систем анализа данных — Алекс Карп. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и главой Минобороны Михаилом Федоровым.

Рассказывая о встрече с гендиректором Palantir, Федоров напомнил, что Карп был одним из первых глав крупных западных технологических компаний, которые приехали в Киев после начала большой войны — в июне 2022 года. «С тех пор мы активно сотрудничаем», — написал Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, совместно с Palantir:

создана система детального анализа воздушных атак;

внедрены решения для работы с большими объемами разведывательных данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ);

технологии компании были интегрированы в планирование ударов вглубь России, так называемых deep strike-операций.

Кроме того, рассказал глава Минобороны Украины, совместно с Palantir создана «платформа, на которой разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения моделям ИИ. «Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях», — написал Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что обсудил с Карпом «направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд».

«Palantir — компания глобальная, известная, с высоким потенциалом, и точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Palantir — одна из самых известных в мире и при этом закрытых IT-компаний. Она сотрудничает с американскими правительственными структурами — военными, спецслужбами, а также иммиграционной и таможенной полицией США. Считается, что разработки Palantir использовались для установления местонахождения Осамы бин Ладена. При этом компанию обвиняли в слежке за американцами и недостаточной прозрачности.

В первый год большой войны России с Украиной The Washington Post рассказывала, что при помощи разработок Palantir ВСУ и аналитики НАТО следили за передвижениями войск РФ, прогнозировали действия противника и моделировали стратегии ведения боя.