Перемирие закончилось. Российские войска атаковали дронами Киев и Днепр, Минобороны РФ заявило о более 30 сбитых украинских беспилотниках

После полуночи, когда истек срок трехдневного перемирия, действовавшего с 9 по 11 мая, российские войска возобновили удары по территории Украины дронами и ракетами.

Беспилотники, в частности, атаковали Киев. В Оболонском районе обломки сбитого российского дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Национальная полиция сообщила, что в результате падения обломков начался пожар, который жители ликвидировали своими силами. Данных о пострадавших нет.

В Днепре в результате атаки российских дронов пострадал один человек, возник пожар, повреждена транспортная инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

Минобороны РФ объявило, что с полуночи до 09:00 по московскому времени над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями был сбит 31 украинский беспилотник.

О трехдневном перерыве в боевых действиях между Россией и Украиной вечером 8 мая объявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что это его инициатива, которую поддержали Москва и Киев. Власти РФ заявляли, что не планируют продолжать перемирие после того, как его срок истечет.

9-11 мая и Россия, и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на фронте, заявляя, что вынуждены отвечать «зеркально», однако от дальнобойных ударов дронами и ракетами обе стороны воздерживались.

Читайте также

Война 1538-й день. Третий день перемирия: на фронте продолжаются обстрелы. Страны ЕС планируют обсудить между собой, о чем вести переговоры с Россией

Читайте также

Война 1538-й день. Третий день перемирия: на фронте продолжаются обстрелы. Страны ЕС планируют обсудить между собой, о чем вести переговоры с Россией