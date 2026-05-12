Книги про крокодила Гену и старика Хоттабыча пометили предупреждениями о «незаконном потреблении наркотических средств»
Крупные российские цифровые платформы начали маркировать известные детские книги предупреждением о вреде наркотиков, обратила внимание «Верстка». Соответствующие предупреждения разместили «Литрес», Ozon, издательство АСТ и ряд других компаний.
Маркировка со словами о «незаконном потреблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» появилась у таких книг, как:
- «Крокодил Гена и Чебурашка»,
- «Волшебник Изумрудного города»,
- «Старик Хоттабыч»,
- «Три поросенка»,
- «Сказки» Корнея Чуковского,
- «По щучьему веленью и другие сказки»,
- «Хоббит, или Туда и обратно»,
- «Остров сокровищ»,
- «Приключения Тома Сойера»,
- «Питер Пэн».
В сервисе «Литрес» заявили «Осторожно, новости», что «предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно» и ее уже начали удалять. «В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями», — добавили в сервисе.
1 марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете «пропаганды наркотиков». Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года. На этом фоне российские сервисы электронных книг начали добавлять соответствующие маркировки к произведениям Пушкина, Гоголя и Толстого.