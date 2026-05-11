В Москве полицейские задержали и избили подростка. Его перепутали с подозреваемым, которого сняла камера наблюдения

В Москве полицейские по ошибке задержали подростка, который оказался похож на подозреваемого в преступлении, рассказала изданию «Осторожно, новости» мать школьника.

Подростка задержали утром 4 мая на улице Гарибальди, когда школьник шел на уроки. По словам матери, полицейские повалили мальчика на землю ударом со спины, связали ему руки ремнем и затолкали в машину.

Собеседница издания утверждает, что сотрудники полиции не представились и не назвали причину задержания, а по дороге в отдел «били головой о сиденье» и угрожали.

Только в отделе выяснилось, что подростка перепутали с подозреваемым: по фото с камер наблюдения его приняли за другого человека. В каком именно преступлении по ошибке заподозрили школьника, не уточняется.

«Моего ребенка больше двух часов продержали в 3-м отделе УВД на метрополитене, не сообщили родителям, изъяли телефон и потребовали пароль», — рассказала жительница Москвы.

После того как школьника отпустили из полиции, семья обратилась к врачам. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга. Его родители подали заявление на сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет России, а также обратились к детскому омбудсмену.

