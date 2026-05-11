Politico: Евросоюз планирует включить в новый пакет санкции в отношении патриарха Кирилла и священников РПЦ

В новый, двадцать первый, пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и священников РПЦ, пишет Politico.

Ранее против санкций в отношении представителей РПЦ выступали власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который лишился поста после прошедших в апреле выборов, отмечает издание.

Кроме того, по данным Politico, обсуждаются санкции в отношении компаний, торгующих зерном с украинских территорий, которые сейчас контролирует Россия.

Также планируется расширить санкции против «теневого флота», перевозящего российскую нефть. По словам дипломатического источника Politico, в ЕС хотят вновь вернуться к обсуждению запрета на обслуживание таких судов в европейских портах, принятие которого ранее заблокировали Греция и Мальта.

Помимо этого, рассказали источники издания, в санкционный список планируют включить новые российский банки и предприятия военно-промышленного комплекса.

В руководстве ЕС, заявил один из собеседников Politico, считают, что сейчас самое время расширять санкции, так как ситуация в российской экономике — «худшая с начала войны», и следует усилить давление на РФ.

Politico отмечает, что обсуждение 21-го пакета санкций находится на раннем этапе. Пока же, пишет издание, глава европейской дипломатии Кая Каллас 11 мая собирается объявить о новых санкциях в отношении лиц, причастных, по данным ЕС, к депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Последний на настоящий момент, двадцатый, пакет санкций Евросоюз утвердил в конце апреля. Первоначально его планировали принять в феврале, к годовщине начала большой войны России с Украиной, но против выступала Венгрия, требующая сначала восстановить поставки по нефтепроводу «Дружба».