Постпреды стран ЕС одобрили 90-миллиардный кредит Украине и 20-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов при Евросоюзе в ходе встречи на Кипре предварительно одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Венгрия не стала накладывать вето.

Как отмечает Deutsche Welle, это последний технический элемент, необходимый для запуска кредита. Итоговое формальное голосование всех лидеров стран ЕС ожидается завтра, 23 апреля.

Также постпреды одобрили введение 20-го пакета антироссийских санкций. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что Братислава не поддержит его до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по «Дружбе».

О выделении кредита Украине на 90 миллиардов евро страны Евросоюза договорились в конце 2025 года. Однако незадолго до формального утверждения премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит на него вето — из-за прекратившегося транзита нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Киев заявлял, что трубопровод был поврежден российскими беспилотниками; Будапешт и Братислава обвиняли Украину в нежелании ремонтировать трубопровод.

Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась утром 22 апреля.