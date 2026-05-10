В России утвердили концепцию исторического просвещения. Среди подростков хотят «повышать осведомленность» о героях «СВО»

Министерство просвещения России утвердило «Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях», сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра Сергея Кравцова, документ предусматривает совершенствование единой системы исторического просвещения, которая должна объединить «занятия в школах, внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций, волонтерских движений и цифровых образовательных ресурсов».

План реализации концепции рассчитан на пять лет.

Проект самой концепции, одобренной на коллегии Минпросвещения 15 апреля 2026 года, опубликован на сайте единого содержания общего образования. В нем говорится, что историческое просвещение «основывается на принципе «Россия- центричности», где Россия представлена как «государство-цивилизация с уникальным историческим опытом, вкладом в мировую культуру и одним из лидеров мирового прогресса».

В концепции отмечается, что нужно повышать осведомленность подростков о памяти жертв геноцида советского народа нацистами и о героях Отечества — в том числе об участниках специальной военной операции.

Одним из направлений реализации концепции в школах будет «использование опыта участников и ветеранов специальной военной операции при проведении мероприятий по историческому просвещению». Участников войны планируют привлекать к организации внеклассных мероприятий.

В числе ожидаемых результатов концепции указаны усиление сплоченности российского общества, сохранение «традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», а также формирование «патриотически настроенного» поколения.

«Ты должен знать героев СВО — выучи их имена, знай их подвиги и тогда сдашь ЕГЭ. А если не выучишь, то не сдашь» Так в России теперь преподают историю в школах

Он разработан во исполнение указов Президента № 809 Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей 2022 года и 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» 2024