Алексей Майшев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В России с 2023 года историю в 10-11 классах школы преподают по единому учебнику, главным автором которого стал помощник Путина Владимир Мединский. Создатели учебника не скрывали, что их главная цель — «воспитание патриотизма». С сентября 2026 года на единую линейку учебников от этих же авторов перейдут все школы, начиная с пятого класса. «Коммерсант» взял интервью у ответственного секретаря этого проекта, референта управления администрации президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Владислава Кононова. Вот что он сказал.

О задаче единого учебника

Единый учебник дает необходимый базис общегражданской идентичности. У нас нет другой истории, как у каждого из нас нет и не может быть других родителей. Ты можешь задумываться и задавать вопросы. Но если ты начинаешь презирать историю собственной страны, у тебя нет будущего, как у ее гражданина.

Об ошибках в учебнике

Наш учебник прошел множество экспертиз, его проверяли три исторических института РАН, Минпросвещения организовало свои экспертизы. Теперь фактически идет апробация в масштабах страны — мы собираем отзывы, и это нормальный процесс. Учебники постоянно шлифуются и дорабатываются — так было всегда и это происходит со всеми предметами.

Замечаний от учителей не так много. В документе, где я собираю комментарии к учебнику для девятого класса, всего 15 страниц. Этот процесс в хорошем смысле бесконечен, потому что всегда будут замечания второго порядка, третьего, четвертого. Но я говорю со всей ответственностью: фактологических ошибок в учебниках нет.

О критике учебника

Учебники для 10–11-х классов искренне и яростно критиковали только «иностранные агенты». Приятно почитать и послушать. В кои-то веки они сразу поняли, что массовым спекуляциям на исторические темы приходит конец. Я не согласен, что те, кто находился внутри России, просто боялись критиковать.

О Сталине

Репрессии не подлежат оправданию ни в коем случае. Но надо пытаться понять, почему эти действия были предприняты, чем были вызваны, к каким последствиям привели. В учебнике нет никакого «возвеличивания» Сталина, как писали некоторые «иноагенты». Просто впервые в учебнике 10-го класса дана биография Сталина, его роль в истории — в а девяностые получалось, что в Великой Отечественной войне советский народ победил без верховного главнокомандующего. Его стыдливо прятали. А мы не стали.

Мы — за объективное и взвешенное отношение к истории, в том числе к таким противоречивым личностям, как Сталин. Берия не указан в числе маршалов Победы, потому что он не реабилитирован. А Сталина при жизни никто не судил.

Подкаст «Что случилось» — о едином учебнике

подкасты Новый учебник истории от Мединского — это (как все и ожидали) настоящая агитка. Но давайте честно: неужели кто-то верит, что с его помощью школьников можно сделать «патриотами»? 15 минут

О князе Владимире

То, что в учебнике не написано, что Владимир убил брата — это не лакировка истории. Всегда нужно помнить про уровень восприятия. Если мы в шестом классе рассказываем о князе Владимире как о братоубийце, то у детей именно это останется в памяти, а вовсе не то, что он крестил Русь.

Главное, что сделал князь Владимир, связано не с негативными моментами его биографии. Не выбери он православие, не было бы древнерусского государства. Хочется рассказать все обо всех, но что поделать, если место в учебнике ограничено. У нас нет стремления создать какой-то миф о Владимире.

О Горбачеве

Учебник не выставляет Михаила Горбачева виновником распада СССР, это очень упрощенный пересказ. Мы предлагаем ученикам самим оценить личность Горбачева. Но есть четкий критерий оценки государственного деятеля — с чем он пришел на начало правления и с чем ушел. Если Горбачев стал главой советской империи, а потом империи не стало, — ставьте оценки сами.

О декабристах

Классический либеральный, а вслед за ним и советский подход заключался в идеализации декабристов. Впоследствии эта оценка сменилась на прямо противоположную: бунтари, заговорщики, террористы, посягнувшие на устои государства. Единого мнения и однозначной оценки в исторической науке нет и сегодня. Мы допускаем вариативность мнений.

О других учебниках

А почему у нас нет альтернативной таблицы умножения? <…> У родителей может быть какая угодно точка зрения, никто не запрещает ее иметь. Они могут беседовать на эту тему со своим ребенком.

О том, что должен знать школьник

Ты должен знать героев — пожалуйста, выучи их имена из учебника, знай их подвиги и ты тогда сдашь ЕГЭ. А если не выучишь, то не сдашь.

Читайте также

В России представили новый учебник истории для 11-х классов. С разделом о «спецоперации» «Это уникальное время. Россия — страна возможностей»

