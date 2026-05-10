«Немного подтолкнули мы его». Зеленский заявил, что сейчас Путин «наконец готов к реальным встречам»

Владимир Зеленский во второй день трехдневного перемирия заявил, что массированных атак со стороны России не было, а Владимир Путин «сам говорит, что наконец готов к реальным встречам».

По словам Зеленского, хоть ракетных и авиационных ударов не было, но во фронтовых районах российские войска продолжают штурмовую активность. Он добавил, что на фронте российская армия «тишины не соблюдает и даже особо не пытается», а украинские подразделения действуют зеркально.

При этом Украина, как заявил Зеленский, 9 и 10 мая воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак. Но «если россияне решат вернуться к полноформатной войне», то «санкции» Киева за это «будут немедленно и будут ощутимы», пообещал он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина продолжает обсуждать с американской стороной гарантии выполнения договоренностей — в том числе по обмену пленных в формате 1000 на 1000 с Россией. Украинский координационный штаб уже передал списки, утверждает президент Украины.

Также с США обсуждаются вопросы безопасности, чтобы у украинской дипломатии были сильные позиции, заявил Зеленский. «Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам. Немного подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, надо находить формат», — сказал он.

Читайте также

Война 1537-й день. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Западные СМИ считают сокращенный парад признаком слабости Путина

Читайте также

Война 1537-й день. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Западные СМИ считают сокращенный парад признаком слабости Путина