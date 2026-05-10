Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его визит в Москву на 9 мая.

«Роберт Фицо знает, что здесь наши мнения расходятся. Я глубоко сожалею об этом, и мы обсудим с ним его поездку в Москву», — сказал Мерц на конференции в Стокгольме.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это, заявила, что Европа «самоорганизуется в концлагерь». «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — добавила Захарова.

Роберт Фицо стал единственным представителем Евросоюза, посетившим Москву в честь празднования 81-й годовщины Дня Победы. Он прилетел в Москву 8 мая и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но участия в самом параде на Красной площади не принимал. Позже Фицо встретился с Владимиром Путиным. Еще до визита в некоторых источниках сообщалось, что Фицо собирается передать Путину некое послание от Владимира Зеленского, однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, никаких посланий премьер Словакии в итоге не передавал.

«Российский народ может выдержать все» Так считает Путин. В своей речи на параде 9 мая он продолжает воевать с НАТО. Что он сказал — коротко

