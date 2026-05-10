Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в их страны

Круизный лайнер «Хондиус» (MV Hondius), на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, 10 мая прибыл на Тенерифе.

Судно встанет на якорь в порту Гранадилья, после чего пассажиров проверят и при отсутствии симптомов отправят в их страны.

Круизный лайнер будет стоять на «максимально безопасном» расстоянии от причала, а пассажиров будут доставлять на берег небольшими лодками вместимостью до 10 человек, распределяя их по гражданству, сообщили в компании Oceanwide Expeditions. Первыми судно должны покинуть 14 испанских пассажиров, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Испанских пассажиров доставят в военный госпиталь и разместят в отдельных палатах без доступа посетителей. По данным Минздрава Испании, по прибытии им проведут ПЦР-тест, а через неделю повторят его.

Несколько стран, включая США, Германию, Францию, Бельгию, Ирландию и Нидерланды, направляют самолеты для эвакуации своих граждан.

Круизный лайнер «Хондиус» вышел из города Ушуайя на юге Аргентины 1 апреля и направлялся в Кабо-Верде. На борту лайнера было около 150 человек, включая экипаж. 4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту лайнера выявлено семь случаев хантавируса (это семейство вирусов, которые переносят грызуны): два подтвержденных и пять предполагаемых. Как минимум трое заболевших умерли.

9 мая на принадлежащие Испании Канарские острова (Тенерифе — самый крупный остров этого архипелага) прибыл глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, который намеревается лично проконтролировать эвакуацию пассажиров и экипажа. Он заверил жителей Тенерифе, недовольных прибытием лайнера, что им не грозит опасность распространения новой эпидемии.

