На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса (его переносят грызуны) Три пассажира умерли. Остальным пока не разрешают сойти на берег

Круизный лайнер «Хондиус» у берегов Праи, столицы Кабо-Верде. 5 мая 2026 года AFP / Scanpix / LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 4 мая, что на борту круизного лайнера в Атлантическом океане выявлено семь случаев : два подтвержденных и пять предполагаемых. Трое заболевших уже умерли.

Круизный лайнер «Хондиус» (Hondius), на котором произошла вспышка заболевания, 1 апреля вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. Участники круиза посетили Антарктиду и острова в Южной Атлантике, известные своей дикой природой.

6 апреля у одного из пассажиров лайнера, гражданина Нидерландов, появились симптомы лихорадки, головной боли и легкой диареи. К 11 апреля у него развилась дыхательная недостаточность, и в тот же день он умер. 24 апреля его тело доставили с судна на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Жена умершего, тоже гражданка Нидерландов, сошла на берег, чтобы сопровождать тело мужа при репатриации. 25 апреля ей стало плохо при перелете в ЮАР, а 26 апреля она умерла в больнице в Йоханнесбурге.

За два дня до этого, 24 апреля, к судовому врачу «Хондиуса» обратился еще один пассажир — гражданин Великобритании. У него была лихорадка и одышка. Его тоже эвакуировали в Йоханнесбург и поместили в отделение интенсивной терапии. К 4 мая лабораторные исследования подтвердили, что он заразился одним из вариантов хантавируса. Этот же вирус выявили и у умершей голландки с лайнера. У ее мужа, который скончался первым, хантавирус пока не подтвержден, следует из сообщений ВОЗ и компании-оператора лайнера Oceanwide Expeditions.

Между тем, на лайнере произошла еще одна смерть — 2 мая умерла пассажирка из Германии, у которой тоже была лихорадка. У человека, который с ней контактировал, и у двух членов экипажа выявлены респираторные и желудочно-кишечные симптомы, сообщила ВОЗ. Заражены ли они хантавирусом, и была ли им заражена умершая пассажирка из Германии, пока не подтверждено. Других людей с симптомами, характерными для хантавируса, на «Хондиусе» нет.

Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Oceanwide Expeditions утверждает, что обстановку на борту «спокойная», действуют строгие меры изоляции. Власти Нидерландов готовят эвакуацию заболевших на борту. Ожидается, что после этого «Хондиус» дойдет до Канарских островов, где остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медицинский осмотр.

«Последняя информация такова, что самолет [из Нидерландов] уже в пути, и как только он прибудет, трех человек эвакуируют с судна и доставят прямо в Европу. Тогда мы почти наверняка отправимся на Канарские острова. Власти Кабо-Верде явно не хотят иметь с нами ничего общего. Это мы слышим от капитана и экипажа», — рассказал «Би-би-си» один из пассажиров лайнера. При этом он назвал настроение на борту «достаточно хорошим».

Источник заражения, вызвавший случаи болезни и смерти на лайнере «Хондиус», пока не установлен.

Грег Мерц, специалист по хантавирусам из США, заявил The Washington Post, что хронология заболеваний на «Хондиусе» предполагает возможность передачи вируса от человека к человеку, а единственный из хантавирусов, который может так передаваться, — это южноамериканский вирус Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет от одной до восьми недель, а в случае развития поздних респираторных симптомов (кашель, одышка, давление в груди) больше 30% пациентов умирают.

Хантавирусы встречаются по всей планете. Ежегодно регистрируются сотни тысяч случаев заражения, большинство из них в Китае. Те из хантавирусов, которые распространены в западном полушарии, поражают преимущественно легкие, в восточном — почки. Хантавирусные инфекции западного полушария более опасны: в Азии и Европе уровень смертности от них не превышает 15%, а в Северной и Южной Америке может доходить до 50%. Вакцин или специфического лечения от хантавирусов нет — можно лечить только симптомы.

«Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки», — заявил «Би-би-си» региональный директор ВОЗ по Европе, доктор Ханс Клюге.

