Кремль: перемирие с Украиной продлится три дня, других договоренностей нет

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия не планирует продлевать перемирие с Украиной.

«Была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — заявил Ушаков журналистам (здесь и далее цитаты по ТАСС). Других договоренностей нет, добавил он.

Надежда Трампа на то, что перемирие может продлиться дольше, Ушаков назвал «неподкрепленной». «Человек надеется, может, верит. Почему нет, и способствует этому», — заявил помощник президента РФ, добавив, что продолжится ли перемирие, уже зависит не только от Трампа, «но и от двух других сторон».

Режим прекращения огня на три дня, о котором вечером 8 мая объявил американский президент Дональд Трамп, представители РФ и США согласовывали два дня, заявил Ушаков.

Также Ушаков сообщил, что подготовка обмена военнопленными между Россией и Украиной, о котором объявил Трамп, потребует времени. «Нужно в начале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, начать физические обмены», — сказал помощник президента РФ.

По словам Ушакова, в первый день перемирия российская и украинская стороны «должны активно работать со списками, и, если договорятся по своим каналам, то начнется обмен». Более точных сроков он не назвал.

Кроме того, Ушаков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не передавал никакого послания Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо, с которым президент РФ встретился 9 мая. По словам помощника президента РФ, Фицо лишь рассказал Путину, о чем он говорил с Зеленским во время их последней встречи.

«Наш президент много раз отвечал, что если он (Зеленский) хочет — пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры», — заявил Ушаков.

