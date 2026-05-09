«Это не очередной COVID». Глава ВОЗ прибыл на Канары, чтобы проследить за эвакуацией пассажиров лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 9 мая прибыл на Канарские острова, чтобы лично проконтролировать эвакуацию пассажиров и членов экипажа круизного лайнера «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса.

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые переносят грызуны. Люди чаще всего заражаются хантавирусом при вдыхании пыли с частичками выделений грызунов, реже через укусы. У человека вирус поражает легкие или почки и может быть смертельно опасным.

Лайнер направляется на принадлежащие Испании Канарские острова в Атлантическом океане и должен прибыть на Тенерифе утром 10 мая.

Глава ВОЗ лично обратился к жителям Тенерифе, попытавшись заверить, что им не грозит опасность. «Я хочу, чтобы вы меня четко услышали: это не очередной COVID. Текущий риск для здоровья населения от хантавируса остается низким. Мы с коллегами уже однозначно заявляли это, и теперь я скажу это вам снова», — сказал он.

Вместе с главой ВОЗ за эвакуацией пассажиров и членов экипажа лайнера будут наблюдать министр здравоохранения Испании Моника Гарсия и глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.

Глава Минздрава Испании ранее заявила, что пассажирам и членам экипажа разрешат покинуть судно только в том случае, если у них не будет никаких симптомов заболевания. Кроме того, добавила Гарсия, иностранным гражданам разрешат сойти на берег только в том случае, если самолет, на котором их вывезут с Тенерифе, уже будет находиться в аэропорту.

Покидающим лайнер, сообщила глава Минздрава Испании, запретят брать с собой багаж — только предметы первой необходимости, мобильный телефон, зарядное устройство и документы.

На борту «Хондиуса» находятся более 140 пассажиров и членов экипажа — граждане 20 стран. Три человека, находившиеся на лайнере, умерли. Заражение хантавирусом подтвержедно у пяти человек, сошедших с «Хондиуса» во время круиза.

