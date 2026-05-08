Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая

Перемирие, которое Россия объявила в войне с Украиной в одностороннем порядке, началось в полночь 8 мая. Как ранее заявило Минобороны РФ, режим прекращения огня продлится до 10 мая.

Российское ведомство утверждало, что с началом перемирия войска РФ прекратят боевые действия на линии фронта, а также удары в глубине территории Украины.

Москва призывала Киев последовать «объявленному перемирию». В Украине никак не ответили на этот призыв.

Минобороны РФ пригрозило, что при нарушении перемирия на фронте или при попытке Украины нанести удары по российским территориям, ВС РФ дадут «адекватный ответ». В случае попыток украинской стороны сорвать празднование 9 Мая в Москве, российские войска «нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

Россия и Украина объявили 4 мая, что собираются временно прекратить огонь — только свои решения они не согласовали. Минобороны России сообщало, что объявит перемирие на два дня — 8 и 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина объявляет «режим тишины» раньше — с полуночи 6 мая.

Боевые действия не прекратились. Украина обвинила Россию в нарушении «режима тишины», несмотря на то, что Москва не обещала его соблюдать (как и Киев не обещал соблюдать российское перемирие).

Вот как стороны пытались договориться — и в итоге обменялись угрозами

Перемирие России с Украиной на 9 мая, кажется, уже сорвалось Война продолжается. Зеленский в ответ на российские удары обещает «действовать зеркально»

