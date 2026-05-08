На парад Победы впервые не пустят иностранных журналистов. Власти РФ отозвали все ранее выданные аккредитации

Российские власти отозвали аккредитации на парад Победы у журналистов всех зарубежных СМИ, сообщило вечером 7 мая немецкое издание Der Spiegel.

У самого Der Spiegel аккредитацию отозвали по телефону. Представитель Кремля сообщил, что «в связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада изменен», поэтому допущены на него будут только представители российских медиа.

Как отмечает издание, это первый случай за всю историю парадов на 9 Мая, когда российские власти массово отозвали уже выданные аккредитации.

Парад Победы в 2026 году пройдет в сокращенном формате из-за угрозы атак украинских беспилотников. В частности, впервые с 2007 года на параде не будет военной техники.

Телеграм-канал «Еж» со ссылкой на источники на Первом канале сообщил, что трансляцию мероприятия будут вести с задержкой.

В Москве 9 мая отключат мобильный интернет. Власти заявили, что это необходимо «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы».

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

