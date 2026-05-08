Мосгорсуд отменил решение о запрете «ЯПлакалъ»

Мосгорсуд отменил решение о запрете распространения в России информации, размещенной на сайте «ЯПлакалъ», сообщает пресс-служба судов Москвы.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано», — сообщили в пресс-службе

Ранее ТАСС и РБК со ссылкой на источники написали, что Верховный суд РФ изучил материалы по «ЯПлакалъ» и не нашел экспертиз, на основании которых были запрещены его публикации.

Решение о запрете информации, размещенной на «ЯПлакалъ», Чертановский районный суд принял в конце апреля. Что именно это была за информация, не уточнялось. При этом в реестр запрещенной информации сам сайт включен не был.

«ЯПлакалъ» — один из старейших и наиболее популярных развлекательных сайтов рунета. Он был основан в 2004 году.