Сайт «ЯПлакалъ» запретили, но так и не заблокировали. Роскомнадзор объясняет: суд не указал, какую именно информацию сочли запрещенной

Роскомнадзор не включил сайт в специальный реестр запрещенной информации, сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.

Накануне стало известно, что Чертановский суд Москвы еще 23 апреля постановил признать информацию, размещенную на сайтах «ЯПлакалъ», anekdotovstreet.com и anekdoto.net, запрещенной к распространению в России.

С иском в суд обратилась прокуратура. Ведомство заявило, что на этих сайтах опубликованы материалы, «которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности». Какая именно информация стала поводом для иска, в решении суда не уточняется.

В РКН сообщили, что получили решение суда 6 мая. Однако ведомство, так и не включило «ЯПлакалъ» в реестр, поскольку суд не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Роскомнадзор пообещал направить в суд запрос для уточнения конкретных страниц сайта с запрещенной информацией.

Коллекционеры дорогих картинок Кто делает «Фишки.net», Pikabu и «Я плакалъ»: исследование «Медузы»

