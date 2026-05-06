Чертановский районный суд Москвы запретил в России распространение информации, размещенной на сайте «ЯПлакалъ». На решение суда, которое было вынесено в конце апреля, обратила внимание «Верстка».

С административным иском в суд обратилась Чертановская межрайонная прокуратура. Она нашла на сайте «ЯПлакалъ», а также на двух сайтах с анекдотами (anekdotovstreet.com и anekdoto.net), материалы, «которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».

Суд постановил внести все три сайта в реестр запрещенных. Какая именно информация стала поводом для иска, в решении суда не уточняется.

«ЯПлакалъ» — развлекательный сайт, основанный в 2004 году. В 2020 году Роскомнадзор внес его в реестр организаторов распространения информации. Это означало, что сайт должен хранить в том числе переписку пользователей, а по запросу ФСБ — предоставлять ее.