В Брянске 13 человек пострадали в результате украинской ночной атаки

Украина в ночь на 7 мая нанесла удар по Брянску, в Бежицком районе города ранены 13 человек, включая одного ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в больницу, уточнил глава региона.

Богомаз утверждает, что удар был нанесен по жилым домам. По его словам, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Чем был нанесен удар, в сообщении губернатора не уточняется. Позже Богомаз сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над Брянской областью 121 украинский беспилотник.

В Самарской области в ночь на 7 мая объявляли ракетную опасность. Из-за этого в городе остановили работу наземного общественного транспорта, сообщил мэр Самары Иван Носков. Он добавил, что метро работает, вход для укрытия в метро свободный. Дети, у которых были занятия в учебных заведениях, переместились в укрытия, первую смену в школах перенесли на вторую.

4 мая Минобороны России объявило, что на 8 и 9 мая по решению Владимира Путина будет объявлено перемирие «в честь празднования Дня Победы». Зеленский в ответ объявил «режим тишины», который начнется с 6 мая. Москва это не комментировала и о согласии не заявляла.

В ночь на 6 мая Россия атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками. Зеленский обвинил Россию в нарушении, заявив, что это «очевидный отказ от тишины и сохранения жизней», и пообещал, что Украина «будет действовать зеркально».

Перемирие России с Украиной на 9 мая, кажется, уже сорвалось Война продолжается. Зеленский в ответ на российские удары обещает «действовать зеркально»

