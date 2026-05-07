Трамп пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если ЕС не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля
США после 4 июля поднимут пошлины на европейские товары, если Евросоюз не выполнит свои обязательства по торговому соглашению и по отмене пошлин на американскую продукцию, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я терпеливо жду, пока ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения. <…> ЕС дал обещание выполнить свои обязательства и снизить пошлины до нуля. Я согласился дать времени на это до 250-летия США, или же, к сожалению, наши пошлины вырастут до гораздо более высокого уровня», — сообщил Трамп после телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам лидера США, во время переговоров они с фон дер Ляйен также обсудили другие темы, в том числе Иран. «Мы полностью едины во мнении: Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы согласились, что режим, который убивает собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы», — заявил Трамп.
1 мая президент США грозил повысить импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского союза с 15% до 25%. Он обвинил ЕС в том, что блок не соблюдает условия сделки с США.
Летом 2025 года США и Евросоюз заключили торговую сделку. По условиям соглашения, ЕС, среди прочего, согласились на беспошлинный ввоз американских товаров. США обязались ограничить пошлины на товары из Евросоюза ставкой не выше 15%. Однако власти ЕС до сих пор не ратифицировали это соглашение.