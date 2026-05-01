Трамп заявил, что повысит пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%
США повысят импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По его словам, повышение произойдет на следующей неделе — с 4 по 10 мая. Трамп объяснил это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США. Какие именно условия не соблюдает Евросоюз, он не уточнил.
Трамп добавил, что новые тарифы не будут действовать на европейские автомобили или грузовики, если они произведены в США.
После серии торговых войн 2025 года США и Евросоюз заключили торговое соглашение. Оно подразумевало, что таможенные пошлины США на европейский автоэкспорт будут установлены на уровне 15%.
Против тарифов, которые Трамп ввел в начале своего второго президентского срока, выступил Верховный суд США. Суд посчитал, что президент превысил свои полномочия.