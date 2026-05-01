Трамп заявил, что повысит пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%

США повысят импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, повышение произойдет на следующей неделе — с 4 по 10 мая. Трамп объяснил это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США. Какие именно условия не соблюдает Евросоюз, он не уточнил.

Трамп добавил, что новые тарифы не будут действовать на европейские автомобили или грузовики, если они произведены в США.

После серии торговых войн 2025 года США и Евросоюз заключили торговое соглашение. Оно подразумевало, что таможенные пошлины США на европейский автоэкспорт будут установлены на уровне 15%.

Против тарифов, которые Трамп ввел в начале своего второго президентского срока, выступил Верховный суд США. Суд посчитал, что президент превысил свои полномочия.

Почему суд против тарифов Трампа

Почему Верховный суд США признал незаконными тарифы Трампа? Что за новые пошлины ввел президент? И чем все это обернется для американской экономики?

