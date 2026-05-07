США в новой стратегии по борьбе с терроризмом назвали Европу «инкубатором террористических угроз»

В новой контртеррористической стратегии США, утвержденной Дональдом Трампом, Европа оценивается как «инкубатор террористических угроз».

Стратегия предваряется вступительным словом самого Трампа, а одна из глав в разделе регионов полностью посвящена Европе. Она начинается таким абзацем:

Европейские страны остаются нашими ключевыми и долгосрочными партнерами в борьбе с терроризмом. Мир становится безопаснее, когда Европа сильна, однако сама Европа находится под серьезной угрозой и одновременно является как целью террористов, так и инкубатором террористических угроз.

Далее в документе говорится, что террористы превращают Европу в «удобную среду для планирования атак против европейцев и американцев», используя «слабость европейских границ» и «сокращение ресурсов в сфере контртерроризма». В качестве канала проникновения в Европу террористы используют неконтролируемую массовую миграцию, указывается в стратегии.

Авторы документа отмечают, что у Европы еще есть шанс изменить ситуацию, если она «признает реальность угрозы и начнет действовать». Европейским странам предлагается срочно нарастить усилия в сфере контртерроризма, а также «восстановить традиционные принципы свободы слова» и «открыто обсуждать проблему исламизма».

В целом стратегия сосредоточена на Западном полушарии. Приоритет в документе отдается нейтрализации террористических угроз через подавление деятельности наркокартелей.

Россия в документе отдельно не упоминается.

У США есть новая стратегия национальной безопасности Пересказываем ее главные принципы (спойлер: война России с Украиной — вопрос второстепенный)

