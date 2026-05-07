Российский МИД «испытал негодование» из-за того, что Зеленскому дали «трибуну для озвучивания угроз» в Ереване

Посла Армении Гургена Арсеняна вызвали в МИД России из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, следует из сообщения российского министерства.

Арсенян встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. «Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС „трибуны“ главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — говорится в сообщении ведомства.

В Москве, следует из заявления МИДа, «испытывают справедливое негодование» из-за выступления Зеленского в Ереване. Россия также считает, заявили послу, отсутствие со стороны Армении порицания «вопиющего поведения» президента Украины «несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений».

В своем сообщении МИД РФ не уточняет, о каких именно угрозах Зеленского идет речь.

Что говорил Зеленский на саммите? 4 мая Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Среди прочего он заявил, что усеченный формат парада на 9 Мая в Москве (в этом году он пройдет без военной техники) говорит о страхе российских властей перед украинскими дронами. «Они не могут позволить себе военную технику, и они боятся, что дроны могут пролететь над Красной площадью. Это показательно — это демонстрирует, что они не сильны», — заявил Зеленский. Изначально по российским и украинским СМИ разошлась цитата Зеленского с неточным переводом, из-за чего заявление сочли угрозой удара украинских дронов по Москве 9 мая. В тот же день Минобороны РФ выступило с ответной угрозой. Причем для обоснования своего заявления ведомство использовало как раз неверную цитату Зеленского, хотя ко времени публикации заявления министерства уже несколько часов было известно об ошибке. Позже Москва и Киев действительно обменялись как прямыми угрозами, так и намеками на них.

Дипломатический источник ТАСС утверждает, что разговор представителя МИД РФ и посла Армении «был крайне жестким».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя визит Владимира Зеленского в Ереван, говорил, что Армения — не союзник России «по вопросу Украины». Ранее Пашинян сообщил, что не приедет на празднование 9 Мая в Москву, в том числе на Парад Победы.