Евросоюз отказался эвакуировать дипломатов из Киева — несмотря на угрозы Москвы нанести удар по центру города
Страны Евросоюза не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне угроз России нанести массированный удар по столице Украины. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
Эль-Ануни отметил, что Россия «снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за свою собственную захватническую войну».
Атаки России — это, к сожалению, ежедневная реальность в Киеве и в других местах Украины […]. За последние годы Россия своими безрассудными атаками уже нанесла ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию ЕС.
Власти РФ требуют от Украины согласиться на анонсированное ими в одностороннем порядке «перемирие» на 8-9 мая, чтобы без помех провести парад на День Победы. В противном случае Минобороны России угрожает нанесением массированного удара по Киеву.
7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков напомнили об ультиматуме Минобороны. Они призвали «с максимальной ответственностью» отнестись к ультиматуму и обеспечить «заблаговременную эвакуацию» из Киева персонала дипломатических посольств и мирных граждан.