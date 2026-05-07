Страны Евросоюза не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне угроз России нанести массированный удар по столице Украины. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Эль-Ануни отметил, что Россия «снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за свою собственную захватническую войну».

Атаки России — это, к сожалению, ежедневная реальность в Киеве и в других местах Украины […]. За последние годы Россия своими безрассудными атаками уже нанесла ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию ЕС.

Власти РФ требуют от Украины согласиться на анонсированное ими в одностороннем порядке «перемирие» на 8-9 мая, чтобы без помех провести парад на День Победы. В противном случае Минобороны России угрожает нанесением массированного удара по Киеву.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков напомнили об ультиматуме Минобороны. Они призвали «с максимальной ответственностью» отнестись к ультиматуму и обеспечить «заблаговременную эвакуацию» из Киева персонала дипломатических посольств и мирных граждан.

Война 1534-й день. Зеленский: «Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. Это четкий сигнал, что войну надо завершать»

