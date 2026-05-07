Евросоюз готовится к возможным переговорам с Путиным

Лидеры Евросоюза готовятся к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, заявил Financial Times высокопоставленный европейский чиновник.

У стран ЕС «есть потенциал» для переговоров с Путиным и блок пользуется поддержкой президента Украины Владимира Зеленского для таких переговоров, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — добавил Кошта.

Председатель Европейского совета напомнил, что Зеленский на саммите лидеров ЕС на Кипре в апреле «призвал нас быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры».

По его словам, ЕС не собирается мешать переговорам, которые идут при посредничестве США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем. «Есть потенциал [для переговоров с Путиным], но пока никто не видит признаков того, что Россия хочет эффективно участвовать в серьезных переговорах», — отметил Кошта.

В Евросоюзе все больше разочаровываются в переговорах, которые идут между Украиной и Россией при посредничестве США. Европейские страны опасаются, что переговоры затягиваются, а они сами оказались в стороне от обсуждения возможных условий урегулирования.

Война 1529-й день. Зеленский думает, как Украине вести мирные переговоры без помощи США

