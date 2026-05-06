Венгрия вернула Украине деньги и золото Ощадбанка, изъятые при Орбане
Венгрия вернула Украине золото и деньги Ощадбанка, изъятые в феврале. Об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Семеро инкассаторов Ощадбанка были задержаны 5 марта, когда везли деньги и золото через территорию Венгрии.
Власти Венгрии заявили, что это могут быть деньги «украинской военной мафии». Речь шла о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота.
Украина назвала случившееся «захватом заложников» и призвала своих граждан не ездить в Венгрию. Инкассаторов освободили на следующий день.
В своем сообщении Зеленский поблагодарил Будапешт за «конструктив и цивилизованный шаг».
В феврале у премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского произошел серьезный конфликт из-за срыва поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. 12 апреля Орбан проиграл выборы. Победитель Петер Мадьяр дал понять, что не намерен продолжать конфронтацию с Киевом; уже через несколько дней поставки нефти по «Дружбе» возобновились.