Перейти к материалам

Венгрия вернула Украине деньги и золото Ощадбанка, изъятые при Орбане

Источник: Владимир Зеленский

Венгрия вернула Украине золото и деньги Ощадбанка, изъятые в феврале. Об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Семеро инкассаторов Ощадбанка были задержаны 5 марта, когда везли деньги и золото через территорию Венгрии.

Власти Венгрии заявили, что это могут быть деньги «украинской военной мафии». Речь шла о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота.

Украина назвала случившееся «захватом заложников» и призвала своих граждан не ездить в Венгрию. Инкассаторов освободили на следующий день.

В своем сообщении Зеленский поблагодарил Будапешт за «конструктив и цивилизованный шаг».

В феврале у премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского произошел серьезный конфликт из-за срыва поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. 12 апреля Орбан проиграл выборы. Победитель Петер Мадьяр дал понять, что не намерен продолжать конфронтацию с Киевом; уже через несколько дней поставки нефти по «Дружбе» возобновились.

Читайте также

«Это метод в российском стиле» Источники The Guardian в Украине заявили, что спецслужбы Венгрии «принудительно сделали укол» бывшему сотруднику СБУ во время задержания инкассаторов Ощадбанка

Читайте также

«Это метод в российском стиле» Источники The Guardian в Украине заявили, что спецслужбы Венгрии «принудительно сделали укол» бывшему сотруднику СБУ во время задержания инкассаторов Ощадбанка