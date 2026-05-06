Венгрия вернула Украине деньги и золото Ощадбанка, изъятые при Орбане

Семеро инкассаторов Ощадбанка были задержаны 5 марта, когда везли деньги и золото через территорию Венгрии.

Власти Венгрии заявили, что это могут быть деньги «украинской военной мафии». Речь шла о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота.

Украина назвала случившееся «захватом заложников» и призвала своих граждан не ездить в Венгрию. Инкассаторов освободили на следующий день.