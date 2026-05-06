Цена нефти опустилась до 100 долларов

Цена нефти эталонной марки Brent в ходе торгов 6 мая опустилась на 9% — ниже 100 долларов за баррель.

В ходе торгов стоимость июльского фьючерса на Brent на ICE Futures опустилась до 99,84 доллара за баррель, после чего стабилизировалась и торговалась в районе 100 долларов.

Как отмечает РБК, так рынок отреагировал на новости о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении войны.

По данным Axios, США и Иран близки к тому, чтобы заключить краткий меморандум о взаимопонимании, который зафиксирует прекращение войны на Ближнем Востоке и определит рамки дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана.

Белый дом ждет, что в ближайшие 48 часов Иран предоставит свой ответ на ключевым положениям меморандума. Окончательных договоренностей пока нет.

Рынок нефти активно реагирует на новости о войне США с Ираном из-за того, что с начала конфликта фактически закрыт Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходила одна пятая мировых поставок нефти. В ходе войны стоимость нефти поднималась выше 120 долларов за баррель.

Читайте также

Война на Ближнем Востоке может повлиять на ваш отпуск: из-за нехватки топлива растут цены на авиабилеты и отменяются тысячи рейсов Летний отдых придется отменять? 7 карточек