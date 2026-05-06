Пять человек погибли при ударе украинских беспилотников по Джанкою

Пять человек погибли в результате удара украинских беспилотников по городу Джанкой, рассказал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Других деталей об атаке он не раскрыл, отметив, что на месте удара работают профильные службы. «Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Аксенов.

Около 22:30 по Москве власти региона сообщали, что Крым атаковали беспилотники, сработала система ПВО.

В полночь 6 мая начался объявленный Украиной «режим тишины». В Офисе президента Украины говорили, что если режим прекращения огня «будет взаимным», то его могут продлить. На какой срок, не уточняется.

Режим прекращения огня, о котором объявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая.

