Посудомойщица кадетского корпуса СК получила 19 лет колонии. Ее признали виновной в вербовке кадета в легион «Свобода России»

2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшую посудомойщицу кадетского корпуса Следственного комитета России Александру Житенко к 19 годам колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей по делу о вербовке обучающихся в легион «Свобода России», объявленный в РФ террористической организацией. Об этом сообщает «Коммерсант» 6 мая.

Как пишет «Медиазона», 53-летнюю Житенко признали виновной по статьям об участии в террористической организации, содействии терроризму, покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и организации обучения террористической деятельности.

Государственный обвинитель просил приговорить подсудимую к 20 годам лишения свободы.

Александра Житенко — бывшая учительница. Она устроилась посудомойщицей в кадетский корпус СК, надеясь в будущем стать поваром, рассказывала «Медиазона». Работая в кадетском корпусе, она проводила с кадетами мотивирующие игры и платила им деньги за дежурства в столовой, решение тестовых вариантов ЕГЭ и «творческие задания». Тетя Александры Житенко говорила, что женщина набрала кредитов на десятки тысяч рублей.

По версии следствия, Житенко пропагандировала деятельность легиона «Свобода России», а также вовлекала в организацию одного из кадетов, для чего предоставляла ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовлению тайников и разведке местности.

Житенко говорила, что студент сам начал с ней говорить о легионе «Свобода России» и «Русском добровольческом корпусе», а она отговаривала его обращаться в подразделения, которые воюют на стороне Украины. С марта 2024 года Житенко вместе со студентом забрали три записки с Кузьминского кладбища. Записки на украинском языке написала сама Житенко и спрятала их на могиле девушки, за которой давно ухаживала. После этого интерес у кадета пропал. Женщину арестовали в июле 2024-го.

ФСБ долгое время следила за Житенко и прослушивала ее разговоры со студентом, начиная с июня 2023 года. При этом сам студент (спустя 11 дней после начала прослушки) обратился в ФСБ с просьбой проверить деятельность Житенко. Главным доказательством в деле стала запись разговоров между Житенко и кадетом.

Житенко не признала вину. Защита настаивала, что она не вербовала кадета, а применила педагогический прием «согласия», чтобы отвлечь подростка от опасного увлечения запрещенной организацией. Адвокат сообщила, что Житенко во время следствия частично признала вину под давлением — следователь убедил ее, что это поможет спасти кадета от СИЗО. Адвокат собирается обжаловать приговор.