В Москве арестовали посудомойку Кадетского корпуса СК. Ее обвинили в участии в деятельности движения «Артподготовка»

Суд в Москве арестовал Александру Житенко, работавшую посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета, которую обвиняют в участии в деятельности террористической организации, сообщает «Коммерсант».

Из постановления суда, найденного «Медузой», следует, что арестовали Житенко еще 26 июля. В документе говорится, что дело было возбуждено 25 июля 2024 года (по части 2 статьи 205.5 УК), а на следующий день Житенко задержали и арестовали на два месяца. В конце сентября ей продлили арест до конца декабря. Суть обвинения в постановлении суда не раскрывается.

По данным «Коммерсанта», Житенко обвинили в участии в деятельности движения . Оно было основано политиком Вячеславом Мальцевым, в 2020 году суд признал его террористическим, спустя год это решение вступило в силу и ФСБ внесла движение в список террористических организаций.

Житенко, как пишет «Коммерсант», направили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу (это упоминается и в постановлении суда). Если она окажется вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции. Затем дело направят на утверждение в прокуратуру и во 2-й Западный окружной военный суд, пишет «Коммерсант». Защита Житенко с обвинением несогласна.

По этому же делу, по данным издания, проходят еще несколько человек, в числе которых — ведущий специалист структурного подразделения ОАО РЖД Алексей Демченко. «Коммерсант» пишет, что показания на Житенко и Демченко дал ФСБ один из активистов, решивших сотрудничать со следствием.

О деле против Демченко также писал ТАСС. По данным агентства, показания на него дал человек по фамилии Мартьянов. В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, как обращал внимание ТАСС, есть Юрий Анатольевич Мартьянов, родишийся в 1970 году в городе Калтан Кемеровской области, Демченко родом оттуда же. Другие подробности дела неизвестны.