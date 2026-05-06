Рэпер Канье Уэст впервые выступит в Тбилиси. Информация об этом появилась на официальном сайте музыканта.

Концерт состоится 12 июня на стадионе «Динамо», билеты поступят в продажу ровно за месяц до мероприятия — 12 мая.

Выступление в Тбилиси будет проходить в рамках тура в поддержку нового альбома рэпера «Bully», который вышел в конце марта.

Репутация Канье Уэста в последние годы сильно пострадала из-за нацистских и антисемитских высказываний. Певец, у которого диагностировали биполярное расстройство, позже извинялся за них и объяснял свои слова ментальными проблемами.

Из-за старых высказываний Уэста этой весной у него уже отменили концерты в Великобритании, Польше и Швейцарии (в Великобританию ему еще и запретили въезд). Концерт во Франции рэпер отложил на неопределенный срок.

