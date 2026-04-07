Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию. Фестиваль, на котором рэпер хотел выступить, отменили

Министерство внутренних дел Великобритании запретило рэперу Йе (также известному как Канье Уэст) въезд в страну, сообщает The Wall Street Journal 7 апреля.

Организаторы фестиваля Wireless Festival, который должен был пройти в Лондоне в июле, заявили, что власти запретили въезд Уэсту из-за негативной реакции общественности на запланированное выступление рэпера. Из-за этого компания Festival Republic объявила, что отменяет фестиваль, на котором Уэст должен был стать хедлайнером.

Ранее несколько крупных спонсоров, в том числе PepsiCo, Diageo и Anheuser-Busch InBev ABI, отказались поддерживать фестиваль после того, как на прошлой неделе стало известно, что на нем выступит Уэст.

Сейчас Канье Уэст продвигает новый альбом «Bully», который вышел в конце марта, и пытается восстановить свою репутацию, испорченную после нацистских и антисемитских высказываний.

Йе, ранее известный как Канье Уэст, выпустил альбом «Bully» Его все ругают — 3,4 балла от Pitchfork (альбому Свинки Пеппы они поставили 6,5). За что критикуют скандального, но раскаявшегося рэпера? И так ли плох «Bully»?

