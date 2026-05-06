ФСБ заявила, что задержала четверых россиян и одного иностранца. Их обвиняют в сборе информации о военных заводах и подготовке терактов

ФСБ заявила, что пресекла деятельность пяти «пособников спецслужб Украины» и двух «пропагандистов террористической деятельности киевского режима» в восьми регионах — Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях.

В ходе операции в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны четверо россиян и один иностранец, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанных подозревают в том, что они собирали информацию об участниках « », а также об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры России. ФСБ утверждает, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб, а информацию хотели использовать для совершения диверсий и терактов.

Российская спецслужба отдельно отмечает, что задержанные координировали свою деятельность в телеграме.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны несколько человек, которых обвиняют в том, что они оправдывали (в соцсетях и телеграме) украинские атаки на топливно-энергетические объекты и взрыв на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям и терактам на транспорте. Сколько точно задержанных и входят ли они в число пяти «пособников» и двух «пропагандистов террористической деятельности киевского режима», из сообщения ФСБ неясно. В отношении этих задержанных возбуждены дела по статье о публичном оправдании террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК).

ФСБ предложила россиянам «легкий заработок» — устроить диверсию. Такие объявления опубликовали в телеграме Спецслужба (официально!) называет это «социальным экспериментом»

