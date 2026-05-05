Жителя Калуги, отсидевшего пять лет за комментарий в интернете, задержали при попытке эмигрировать через Беларусь

Жителя Калуги Ивана Любшина, отбывшего срок по делу об «оправдании терроризма», задержали в аэропорту Минска. Оттуда он собирался улететь в Армению, а потом во Францию, где ему одобрили гуманитарную визу. Об этом сам Любшин рассказал «ОВД-Инфо».

В 2020 году Любшин получил пять лет колонии за комментарий в соцсетях о . Любшин назвал исполнителя взрыва Михаила Жлобицкого «героем недели как минимум» (по его словам, он имел в виду, что Жлобицкий стал героем новостей). Калужанин освободился в марте 2025 года, но должен был еще восемь лет находиться под административным надзором: отмечаться в полиции, не выходить из дома ночью и не уезжать из региона без разрешения силовиков.

Любшин уехал в Минск, откуда 1 мая планировал улететь в Ереван. Он хотел забрать там французскую гуманитарную визу, которую ему уже одобрили, и эмигрировать во Францию. Однако в аэропорту его задержали белорусские пограничники. На следующий день россиянина вернули в РФ и передали полиции.

Сейчас в России против него было возбуждено уголовное дело об уклонении от административного надзора. У Любшина провели обыск и вручили ему подписку о невыезде. 4 мая калужанина арестовали на 12 суток по протоколу о мелком хулиганстве — он якобы ругался матом в общественном месте. До ареста Любшина успел сообщить «ОВД-Инфо», что у него на обыске присутствовали сотрудники ФСБ и что он опасается обвинений в попытке уехать в Украину, поскольку слышал, как это упоминали силовики.

В конце апреля стало известно о первом случае, когда российскому призывнику, получившему повестку, отказали в выезде за рубеж через Беларусь.

После задержания Ивана Любшина проект помощи эмигрантам «Ковчег» сделал вывод, что Беларусь перестает быть безопасным путем эвакуации для преследуемых по политическим мотивам с запретом на выезд из России.

Читайте также

Россиянина с повесткой не выпустили за границу из Беларуси. Это опасный для всех призывников прецедент Что делать, если вы в зоне риска? 8 карточек