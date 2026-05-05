Во всех московских аэропортах введены ограничения на полеты

Во всех четырех аэропортах Москвы днем 5 мая были введены ограничения на прием и отправление пассажирских рейсов.

Сначала пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс» объявила, что полеты ограничены во Внуково, затем — что ограничения введены в Домодедово и Жуковском, а после полудня — и в Шереметьево. На онлайн-табло всех московских аэропортов отражается задержка многих рейсов из Москвы и в Москву.

Росавиация объясняет, что ограничения на полеты «необходимы для обеспечения безопасности».

Как правило, аэропорты приостанавливают прием и отправление рейсов, когда есть опасность атаки дронов. Минобороны РФ утром 5 мая объявляло, что прошедшим вечером и ночью были перехвачены 289 украинских дронов, в том числе над Московской областью.