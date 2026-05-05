Суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков, исследовавших гиперзвук, к 12 с половиной годам колонии по обвинению в госизмене

Ученые Валерий Звегинцев и Владислав Галкин, занимающиеся исследованием гиперзвука, приговорены к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Приговор, пишет «Коммерсант», 5 мая вынес суд в Новосибирске. Ученых судили с 2024 года, процесс проходил в закрытом режиме.

До того как приговор вступит в законную силу, Звегинцев и Галкин будут находиться под домашним арестом.

Валерий Звегинцев, родившийся в 1944 году, — научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» — был задержан в апреле 2023 года. Владислав Галкин, которому 12 апреля 2026 года исполнился 71 год — доцент Томского политехнического университета. Галкин был постоянным соавтором Звегинцева. Его задержали в конце 2023 года.

В чем именно обвинили ученых — неизвестно. Предположительно, пишет «Коммерсант», поводом для дела стала их статья о газовой динамике в одном из зарубежных журналов.

В сентябре 2024 года к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене был приговорен директор ИТПМ Александр Шиплюк, основавший лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Его дело рассматривал Мосгорсуд. Подробности обвинения официально не раскрывались. По неофициальным данным, Шиплюка обвиняли в передаче за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Ученый вину не признавал, указывая, что речь идет о сведениях, находящихся в открытом доступе.

В мае 2024 года в Санкт-Петербурге к 14 годам был приговорен бывший главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов. По данным СМИ, Маслова, арестованного в 2022 году, обвиняли в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком, а также в незаконном сотрудничестве с представителями Германии.

Почти одновременно с Масловым по обвинению в госизмене был арестован новосибирский ученый Дмитрий Колкер, который умер через три дня после задержания — у него была четвертая стадия рака.

За год трех сибирских исследователей гиперзвука (его очень любит Путин) обвинили в госизмене. Официально — за контакты с Ираном и Китаем, но реально, скорее всего, за сотрудничество с ЕС Материал проекта T-invariant на «Медузе»

