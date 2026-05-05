Пограничники начали записывать паспортные данные тех, кто въезжает и выезжает из России через Беларусь

Российские пограничники начали фиксировать паспортные данные людей, которые пересекают границу Беларуси и России. Об этом сообщил белорусский правозащитный проект Mayday Team.

По данным проекта, новая практика на пограничных переходах началась не позднее 30 апреля. Российские пограничники заставляют людей, пересекающих границу, предъявлять паспорта и вносят данные оттуда в Excel-таблицу. Из-за этого на КПП скапливаются очереди.

«Российские контролеры устно не скрывают, что им дано указание вести постоянный контроль въезжающих в Россию иностранцев и выезжающих из страны россиян. Эти категории путешественников обязаны лично подходить к окошкам на КПП и предъявлять документы», — пишет MayDay.Team.

С чем связана проверка паспортов и станет ли она постоянной, неизвестно.

В конце апреля стало известно о первом случае, когда российскому призывнику, получившему повестку, отказали в выезде за рубеж через Беларусь. Белорусский Госпогранкомитет подтвердил, что перестал выпускать из страны российских призывников (хотя некоторым все же удается уехать).

1 мая в аэропорту Минска задержали россиянина Ивана Любшина, который отсидел пять лет за комментарий в интернете и хотел эмигрировать. Однако его вернули в РФ, где против него было возбуждено уголовное дело об уклонении от административного надзора: после освобождения из колонии он должен был находиться под надзором силовиков еще восемь лет.

Проект помощи российским эмигрантам «Ковчег» написал, что раньше Беларусь была последним направлением легального экстренного выезда для людей, которым запрещено выезжать из России — из-за долгов, уголовного преследования или отказа от военной службы. Однако теперь Беларусь перестает быть безопасным направлением для выезда, резюмировал «Ковчег».