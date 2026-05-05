Бритни Спирс получила год условного срока за вождение в нетрезвом виде

Певица Бритни Спирс получила год условного срока (probation) за вождение в нетрезвом виде, сообщает CNN.

На заседании суда 4 мая адвокаты Спирс от ее имени признали вину в «беспечном вождении» в рамках сделки со следствием — это стандартная процедура для обвиняемых в пьяной езде, если она не стала причиной ДТП.

Помимо условного наказания, которое в случае Спирс не будет предусматривать обязательные встречи с надзирающим офицером, певица обязана выплатить штраф и пройти обязательные курсы для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде.

Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде 4 марта в Калифорнии. В начале апреля певица добровольно отправилась в реабилитационный центр.