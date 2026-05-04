В Амстердаме запретили рекламу мяса и автомобилей

Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, созданной из ископаемого топлива, пишет BBC News.

С 1 мая реклама таких товаров и услуг, включая бургеры, автомобили и авиаперелеты, запрещена в общественных местах. Теперь, пишет издание, на рекламных щитах, в общественном транспорте и на остановках рекламируют музеи и концерты.

Запрет, как отмечается, касается только рекламных площадок, которые принадлежат местным властям. Он не распространяется, например, на печатные и цифровые СМИ, а также частные магазины.

Таким образом власти города хотят помочь достичь общенациональных целей по снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое.

При этом, отмечает BBC News, доля рекламы товаров и услуг, связанных с углеводородным сырьем, до запрета достигала 4% от всей рекламы в городе, а мяса — 0,1%.

Первым городом в Нидерландах, ограничившим рекламу мяса и продукции из ископаемого топлива в общественных местах, стал Харлем. Запрет вступил в силу в 2024 году. Позже похожие запреты появились в других городах страны.

Те или иные ограничения на рекламу мяса, продуктов и услуг, связанных с ископаемым топливом, уже действуют или планируются в Эдинбурге, Стокгольме и Флоренции, пишет BBC News.

Во Франции с 1 октября 2022 года запретили называть продукты на растительной основе так же, как мясные продукты.