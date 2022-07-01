Франция запретила называть вегетарианские продукты «сосисками» и «стейками»

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Власти Франции запретили с 1 октября 2022 года называть продукты на растительной основе так же, как мясные продукты.

«Больше нельзя будет использовать термины, относящиеся к секторам, традиционно ассоциирующимся с мясом и рыбой, для обозначения продуктов, не принадлежащих к животному миру», — говорится в постановлении, которое цитирует The Local France.

Как отмечает издание, производители растительных альтернатив мясных продуктов не смогут использовать такие названия, как «сосиски» и «стейки».

Запрет будет распространяться на товары, произведенные во Франции, но не на продукты, выпущенные в других европейских странах. По этой причине фермерские объединения призвали французские власти, чтобы запрет распространили на весь Евросоюз (ЕС отклонил аналогичное предложение в 2020 году, напоминает DW).

Ассоциация ONAV, объединяющая ученых и медработников, специализирующихся на альтернативных видах мяса, считает, что введенный запрет защищает экономические интересы мясной промышленности, а также мешает Франции перейти к более здоровым растительным альтернативам мясу.

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В Евросоюзе запрещено применять такие термины, как «масло», «молоко» и «сыр», к продуктам на растительной основе. При этом такие термины, как «гамбургер», разрешено использовать для альтернатив мясу.

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