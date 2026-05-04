Российские банки начали отключать чаты в своих приложениях

Сбер и Т-Банк отключили в своих приложениях чаты с другими пользователями и комментарии к переводам, обратила внимание «Верстка».

В Сбере при попытке отправить сообщение появляется уведомление: «Переписка больше не поддерживается. Комментарии к переводам доступны в истории операций». В банке подтвердили, что функцию диалогов начали убирать с 27 апреля, а с 5 мая они будут отключены у всех клиентов.

В Т-Банке сообщили, что в обновленном интерфейсе раздел «Чат» стал называться «Поддержка», а переписки с другими клиентами были удалены.

Функцию диалогов в приложении Сбер запустил в 2018 году. Она позволяла пользователям создавать чаты — например, для совместного сбора денег кому-нибудь на подарок, отправки открыток или просто общения. С чем связано отключение этой функции, в поддержке банка не пояснили.

На фоне «замедления» и практически полной блокировки телеграма в России пользователи начали искать альтернативные варианты для общения с близкими — например, в чатах «Авито». Россияне также активно переписывались в онлайн-играх и в приложении Сбера. Одна из россиянок, проживающих на Бали, рассказала, что созвонилась с родителями через автоматическую кормушку для котов со встроенной камерой.

Созвон по роботу-пылесосу? Или переписка на «Авито»? Россияне находят все более неожиданные способы общаться друг с другом Подборка несерьезных (и работающих!) альтернатив телеграму

