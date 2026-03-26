Сервис «Авито» заблокировал объявление, которое жительница Санкт-Петербурга использовала для переписки с друзьями во время отключений интернета. Об этом пишет «Ротонда».

25 марта издание рассказало о жительнице города, которая создала на «Авито» объявление с названием «Строгий кот для друзей». В описании говорилось, что хозяева у рыжего кота есть и объявление нужно только для переписки в чате сервиса во время отключений мобильного интернета. Сервис объявлений входит в «белые списки» и работает во время отключений.

«У моих друзей есть ссылка на это объявление. Когда интернет работает только по „белым спискам“, мы переписываемся в чате через него — как сейчас с вами», — объяснила девушка.

После появления новости «Авито» удалил объявление, а аккаунт девушки отправили на проверку. В пресс-службе сервиса заявили, что объявление «Строгий кот для друзей» нарушало правила платформы, так как должно содержать предложение «о продаже реального товара или услуги».

