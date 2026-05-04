Роскомнадзор потребовал от своего подведомственного предприятия, «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), чтобы к 31 декабря 2030 года эффективность блокировки VPN в среднем составляла 92%. Об этом сообщается в документе РКН о субсидиях от 13 января 2025 года (.pdf), внимание на который обратила журналистка Мария Коломыченко 4 мая.

В документе об этом говорится в разделе «Характеристики результата предоставления субсидии (количественные параметры, которым должен соответствовать результат)». Там сказано:

Средний уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счет сигнатур — 92,0000%

«И это одна из всего лишь трех задач, под достижение которых выделены . Две остальные — это добиться от скорости обработки трафика в 831 Тбит/с и пропускать через них 98% всего трафика в Рунете», — отметила Коломыченко.

Журналистка добавила, что непонятно, что именно означают 92% эффективности блокировки VPN. «Может, процент от всех существующих в магазинах приложений VPN или, например, долю российских пользователей, которые не используют VPN», — предположила она.

Коломыченко отметила, что это первый официальный документ, «где прямо зафиксировано, что у подведа Роскомнадзора стоит государственная задача по ограничению VPN — с конкретными и десятками миллиардов рублей на реализацию».

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

Власти России с начала 2026 года на фоне блокировок телеграма и вотсапа, двух самых популярных мессенджеров в стране, усилили борьбу с VPN-сервисами.

Читайте также

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем

Читайте также

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем