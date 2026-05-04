Роскомнадзор потребовал, чтобы «уровень эффективности» блокировок VPN достиг 92% к концу 2030 года. Что это значит — непонятно
Роскомнадзор потребовал от своего подведомственного предприятия, «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), чтобы к 31 декабря 2030 года эффективность блокировки VPN в среднем составляла 92%. Об этом сообщается в документе РКН о субсидиях от 13 января 2025 года (.pdf), внимание на который обратила журналистка Мария Коломыченко 4 мая.
В документе об этом говорится в разделе «Характеристики результата предоставления субсидии (количественные параметры, которым должен соответствовать результат)». Там сказано:
Средний уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счет сигнатур — 92,0000%
«И это одна из всего лишь трех задач, под достижение которых выделены все эти деньги. Две остальные — это добиться от ТСПУ скорости обработки трафика в 831 Тбит/с и пропускать через них 98% всего трафика в Рунете», — отметила Коломыченко.
Журналистка добавила, что непонятно, что именно означают 92% эффективности блокировки VPN. «Может, процент от всех существующих в магазинах приложений VPN или, например, долю российских пользователей, которые не используют VPN», — предположила она.
Коломыченко отметила, что это первый официальный документ, «где прямо зафиксировано, что у подведа Роскомнадзора стоит государственная задача по ограничению VPN — с конкретными KPI и десятками миллиардов рублей на реализацию».
Власти России с начала 2026 года на фоне блокировок телеграма и вотсапа, двух самых популярных мессенджеров в стране, усилили борьбу с VPN-сервисами.